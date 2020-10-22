Gram altın 481 lira seviyelerinde
|22 Ekim 2020 11:06
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 481 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay seyreden gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 483,4 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3.228 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.920 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.
Bugün yurt içinde bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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