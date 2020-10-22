Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
|22 Ekim 2020 11:07
|+Aa- Yazdır
ÜNAL - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 9,8 artış olacak.
AA muhabirinin 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 9,8 artışla 4 bin 20 liraya yükselecek.
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 9,9 artacak ve 4 bin 520 liraya çıkacak.
2021 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:
Okul türleri ve kademesi
2020 (TL-Ücret)
2021 (TL-Ücret)
Artış Oranı (Yüzde)
İlköğretim Kurumları
(İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)
|3.660
4.020
9,8
Ortaöğretim Okulları
(Genel ve mesleki teknik liseler ile imam hatip liseleri)
|3.660
|4.020
|9,8
|Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları(3308 sayılı Kanun kapsamındaki okullar)
|4.110
|4.520
9,9
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
22 Ekim 2020 07:15
|MEB'den, kantinlerin açılmasına ve kiralarına dair yazı
19 Ekim 2020 17:37
|'Biliyorum ki okul müdürlerinin çok fazla bürokratik işleri var'
19 Ekim 2020 12:21
|Okullara hijyen için nakit desteği
19 Ekim 2020 08:03
|MEB, şikayetlerin yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı okul yöneticilerini uyardı
17 Ekim 2020 21:47
|Bakan Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı
17 Ekim 2020 11:40
|BİLSEM'deki öğretmenlerin %61'i yüksek lisans mezunu
16 Ekim 2020 22:59
|Bakan Selçuk açıkladı... EBA TV Anaokulu açıldı
16 Ekim 2020 16:34
|MEB'den, tablet bağışları için aynı gün uyarısı
16 Ekim 2020 12:57
|Okul Aile Birliği toplantıları yapılacak mı? İşte MEB'in açıklaması
15 Ekim 2020 19:34