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Yumurta fiyatlarında 'denge' hesapları

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon: Yumurta sektörü maliyetlere göre fiyat ayarladı
 22 Ekim 2020 11:47
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Yumurta fiyatlarında 'denge' hesapları

- Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta sektörünün maliyetlere göre fiyat ayarladığını belirterek "Fiyatlar dengelendi. Girdi fiyatları değişmediği tüketicilerimiz merak etmesin." dedi.

Afyon, AA muhabirine, son bir aydır yumurta fiyatlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Yumurta fiyatlarının son günlerde ani yükselişinin dikkati çektiğini ifade eden Afyon, sektörün beklentisinin ürettiği fiyata ürününü satabilmek olduğunu söyledi. Afyon, uzun zamandır sektörde sıkıntılar yaşandığına işaret ederek "Bizim beklentimiz ürettiğimiz fiyata ürün satabilmek veya sattığımız bedele üretebilmek. Bu tepki, artan maliyetlere reflekstir." diye konuştu.

Yumurta üretim sektörünün 17 aydır zararına satışlar yaptığını vurgulayan Afyon, bu sürede ortalama yumurta üretim maliyetinin 36 kuruş olmasına karşın ürünün üreticiden çıkış fiyatının ise ortalama 32 kuruş olduğunu bildirdi. Afyon, dünya üzerinde özellikle mısır, arpa ve buğdayın stoklanması ve hububattaki rekolte düşüşü haberlerinin sektörde girdi maliyetlerinin yükselmesine neden olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisinin hasat devam ettiği için açıklamadığı ürün fiyatı, tüccarların piyasaya ürün sürmeyişi de bizim maliyetlerimizi yükseltti. Çiftçinin hasadı geciktirmesi maliyetin artışına yol açtı. Yumurta sektörü maliyetlere göre fiyat ayarladı. Fiyatlar dengelendi. Girdi fiyatları değişmediği sürece, tüketicilerimiz merak etmesin. Şu an beyaz büyük boy yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı yaklaşık 57 kuruş. Dönem dönem 25 kuruşa bile yumurta satarak zarar eden üreticiler için bu fiyat çok görülmemeli."

- İhracat fiyatları etkilemiyor

Vatandaşın "sarı" yumurtaya gösterdiği rağbetin gereksiz olduğunu belirten Afyon, alternatif olarak piyasaya sürülen yumurtaların fiyatlarıyla sektörün yargılanmaması gerektiğini dile getirdi.

Yumurta sektörünün iç tüketimden fazlasını ihraç ettiğini hatırlatan Afyon, "Türkiye'de günde yaklaşık 80 milyon yumurta üretiliyor. Bunun da aşağı yukarı yüzde 11'lik kısmı ihracata gidiyor. Bu bizim iç pazarımızı etkilemiyor. Yumurta ihraç edildiğinden fiyatlar yükselmiyor." ifadelerini kullandı.

YUM-BİR'in internet sitesinde yer alan 19 Ekim tarihli yumurtanın üreticiden çıkış fiyatları (KDV hariç) şöyle:

Cinsi Beyaz (lira/adet)Kahverengi (lira/adet)
Çok büyük0,590,69
Büyük0,570,67
Orta0,550,65
Küçük0,450,55
Anadolu Ajansı
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