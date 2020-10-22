2020 YDS sonuçları açıklandı
2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
|22 Ekim 2020 11:16
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27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2020-YDS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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