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Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi
 22 Ekim 2020 11:19
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İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye, kazada bir kişinin yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi.

Büyükçekmece Gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri verdi:

''Çevredeki vatandaşlar olay yerine ulaştı. Uçağın içinde 1 pilotun olduğu ve onun da yaralı olduğu öğrenildi. Teyide muhtaç bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Düşen uçağın içinde sadece pilotun olduğu yönünde bir bilgi var bizde. Pilot da az önce uçaktan çıkarıldı ve hayatta olduğu bilgisi ulaştı. Şu an itfaiye ekipleri olay yerinde. Pilot yaralı bir şekilde uçağın enkazından çıkarıldı ve hastaneye sevkedildi.''

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu.

Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.

Kazayı gören Mehmet Mert, şunları söyledi:

''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken farkettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''
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