İdare mahkemesinden 3+1 olmayan sözleşmeli personelle ilgili karar

Bilindiği üzere hem Sağlık Bakanlığı hem de Diyanet İşleri Başkanlığında 3+1'e tabi olan ve olmayan olmak üzere iki tür sözleşmeli personel bulunmaktadır. 3+1'e tabi olan personel 3 yıl sonra kadroya geçebilmektedir. Ancak ilgili kanun ve KHK'larla tanınmış bu olan haktan, daha önce çalışmaya başlamış olan sözleşmeli personel yararlanamamaktadır.

Isparta'da yaşanan bir olayda, 3+1 düzenlemesine tabi tutulmayan bir Diyanet sözleşmeli personeli dava açmıştır. Isparta İdare Mahkemesi, 633 sayılı KHK hükümlerinin, daha önce atanmış sözleşmeli personele uygulanmayacağı yönünde bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle, davacı lehine karar vererek, bu personele de 3+1'in uygulanması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Bu karar önemlidir ancak bu karar, bölge idare mahkemesinin onayından geçtikten sonra emsal niteliği taşıyacaktır.

İŞTE KARAR