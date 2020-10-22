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FETÖ'nün 'şok mangalı' işkenceci subaylarına yeni davalar yolda

Kendilerinden olmayan harp okulu öğrencilerine işkence uygulayarak okulu bırakmalarına neden olan FETÖ'cü askerlerin yargılanmalarını sağlayacak ilk mahkeme kararının gerekçesi yazıldı
 22 Ekim 2020 11:22
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FETÖ'nün 'şok mangalı' işkenceci subaylarına yeni davalar yolda

- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup olmayan öğrencilere harp okulunu bırakmaları için işkence yapan örgüt mensubu askerlerin yargılanmasını sağlayacak ilk mahkeme kararının gerekçesi tamamlandı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üyelik"ten 10 yıl, 8 harp okulu öğrencisine yönelik "işkence" suçundan da 33 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen eski Kara Harp Okulu takım komutanı yüzbaşı Ayhan Yeşilkaya'ya verilen cezanın gerekçeli kararı taraflara tebliğ edildi.

FETÖ'nün ülke yönetimini ele geçirmek adına kamu kurumlarına sızmaya çalıştığı, askeri okullara özel önem verdiği belirtilen kararda, örgütün kendisinden olmayanları tasfiye etmek için işkence başta olmak üzere çeşitli yöntemler kullandığı kaydedildi.

Örgütten olmayanları tasfiye çabalarının FETÖ mensubu askerlerce askeri okullarda da uygulandığı ifade edilen kararda, "FETÖ'nün uzun yıllar boyunca sistematik bir şekilde kara, deniz ve hava harp okullarında kendisinden olmayan ve örgüte kazanılamayacağını düşündüğü öğrencileri tasfiye etmeye çalıştığı anlaşılmıştır." tespiti yapıldı.

Yeşilkaya'nın da FETÖ üyesi olmayan harp okulu öğrencilerinin okulu bırakmaları için fiziki ve manevi işkence yaptığına dikkati çekilen kararda, öğrencileri yıldırmak amacıyla yaptığı uygulamalar için tek başına karar almadığının, örgütsel silsilenin söz konusu olduğunun altı çizildi.

Sanık Yeşilkaya ve FETÖ mensubu askerlerin işkence yöntemleri nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan binlerce askeri öğrenci bulunduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sok mangası adı altında kendilerine iskence sucu islenen ve sayıları binlerle ifade edilen magdurlar bulundugu, yine genis bir zaman dilimi icinde cok sayıda failden de bahsedilmesi gerektigi, tum bu magdur ve faillerin tespiti ile tek dava dosyası uzerinden yargılama yapılmasına olanak bulunmadıgı, daha haklarında sorusturma bile baslamayan cok sayıda eylem bulundugu, mevcut delil durumuna ve musterek faillik kriterlerine gore her bir fail hakkında kendi yargılandıgı dava dosyasında hareket edilmesi gerektigi dusunulmustur."

- FETÖ üyeliği ve işkenceden cezalandırıldı

Kararda, sanık Yeşilkaya'nın eylemlerine de yer verilerek hakkında 8 askeri öğrencinin şikayetçi olduğu ve öğrencilerin askeri okulda işkence gördüklerini anlattıkları ifade edildi.

Örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü ve sabit hatlardan başka askeri personelle ardışık arandığı belirtilen Yeşilkaya'nın, tanık beyanları da dikkate alındığında FETÖ mensubu olarak kabul edildiği bildirildi.

Sanıgın orgutsel emir ve talimatları yerine getirip Kara Harp Okulunda takım komutanı olarak calıstıgı donemde orgut ile baglantısı olmayan askeri ogrencilere yonelik iskence arac suclarını islemesinin orgutün hiyerarsik yapısının icine girdigini gosterdigi ifade edildi.

Bu kapsamda Yeşilkaya'ya "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl, 8 müştekiye yönelik "işkence" suçundan da 33 yıl 4 ay olmak üzere toplam 43 yıl 4 ay hapis cezası verildiği anlatıldı.

Ayrıca gerekçeli kararda sanık ile musterek fail olarak hareket ettikleri belirtilen 3 kişi hakkında iskence sucundan gereginin takdir ve ifası icin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suc duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

- "Yeni suç duyurusunda bulunacağız"

Gördükleri işkence sonucunda harp okullarından ayrılan öğrencilerin avukatlarından Ali Işıner Hamşıoğlu, mahkemenin gerekçeli kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Yargılamanın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ayıklama ve temizleme faaliyetini net olarak ortaya koyduğunu belirten Hamşıoğlu, "Örgütün devlet kurumlarının her birini ele geçirmek için yaptığı faaliyetler zaman içerisinde görülmekle birlikte özellikle askeri okullarda örgüt dışındakileri ve örgütten ayrılmak isteyenleri hedef alan işkencelerin varlığına ilişkin iddiaların varlığı bu dava sonucunda sabit hale geldi." dedi.

Anayasa Mahkemesinin daha önce bir öğrencinin bireysel başvurusu üzerine hak ihlali tespit ettiğini ancak işkence fiilinin varlığına ilişkin karar veremediğini ifade eden Hamşıoğlu, "Bu dava, FETÖ'nün sistematik işkencesini gözler önüne seriyor. Kendilerine emanet edilen, özellikle askeri lise kökenli çocukları askerlikten soğutan, psikolojilerinde hayatları boyunca geçmeyecek yaralar bırakan örgüt üyelerinin bunu hem sivil hem askeri imamlarından aldıkları emirler doğrultusunda yaptıkları kararda açıkça ortaya konmuş oldu. Bununla birlikte yargılamanın genişletilerek müşterek faillerin de yargılanmasına ilişkin taleplerimiz kabul edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamşıoğlu, karar sonrası çok daha kapsamlı bir iddianamenin hazırlanması gerektiğini savunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra failler hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunacağız çünkü görünürde milletin iradesiyle oluşan meşru hükümete ve aslında devlete ve devletin tüm kurumlarıyla devlet geleneğine saldıran bu casusluk ve terör şebekesi, tüm fiilleri bakımından ve tüm üyeleri açısından hak ettiği cezayı almalıdır. Bu, bundan sonrasında benzer işlere tevessül edecek herkese en başından ders olacaktır."
Anadolu Ajansı
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