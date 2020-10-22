2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve eki cetveller
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve eki cetvelleri yayımladı
|22 Ekim 2020 11:24
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi ve eki cetvelleri yayımladı. Teklif ve eki cetveller için tıklayınız.
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