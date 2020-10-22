2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
|22 Ekim 2020 11:55
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2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 17 Ekim 2019'da TBMM'ye sunulmuştu.
2021 yılı bütçesinin H cetvelinde harcırah miktarları da yazmaktadır.
2020 yılında Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 56,10 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2021 yılında %9,8 artışla 61,65 TL'ye yükseltilecektir.
Ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 52,35 TL'den %9,9 artışla 57,55 TL'ye yükseltilecektir.
Ek göstergesi 3000 ila 5800 arasında olanların günlük harcırahı 49,15 TL'den %9,9 artışla 54,05 TL'ye yükseltilecektir.
Aylık kadro derecesi 1-4 olanların günlük harcırahı 43,35 TL'den %9,9 artışla 47,65 TL'ye yükseltilecektir.
Aylık kadro derecesi 5-15 olanların günlük harcırahı 42,15 TL'den %9,9 artışla 46,35 TL'ye yükseltilecektir.
İŞTE 2020 VE 2021 YILI HARCIRAHLARI
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