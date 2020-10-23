İlkokullarda, branş öğretmeni derse girdiğinde, sınıf öğretmeni okulda bulunmak zorunda mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 16.10.2020 tarih ve 15008383 sayılı yazılarıyla İlkokullarda okutulmakta olan Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine girecek öğretmenler konusunda tereddütlere açıklık getirdi.

İlgi resmi yazı şu şekildedir:

Bu yazıda atıfta bulunulan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen" başlıklı 43 maddesi 3. fıkrası ise şu şekildedir:

"(3) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur."

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, okulda bulunma zorunluluğunu düzenleyen 18. maddesi şu şekildedir:

"Okulda bulunma zorunluluğu

MADDE 18- (1)İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde , verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır."

Bu maddenin açıklamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 12. maddesinde şu hususlara yer verilmiştir:

"12- Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir. Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır. Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda bulunmayabileceklerdir ."

Dolayısıyla Sınıf öğretmeni, branşcı dersine girdiğinde kendisine verilen eğitim öğretimle ilgili görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretini istemediğini yazılı olarak beyan etmesi halinde kendisine verilen eğitim ve öğretimle ilgili görevleri yapmayabilir ve bu süreler dahilinde okuldan ayrılabilir.