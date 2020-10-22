Çankırı'da elektrik akımına kapılarak ağaçtan düşen kişi öldü

MAHALLİ İDAREDE DOLU KADRODA DERECE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? ŞUBE MÜDÜRÜ 4'TEN 1'E NASIL YÜKSELİR? Mahalli idarelerin kadro işlemleri 2004 yılından bu yana Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.