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Son sınıf öğrencileri, öğretmenlik uygulamasını nasıl yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, covid-19 salgını süresince, öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programına devam eden uygulama öğrencilerinin, öğretmenlik uygulamalarını MEB'e bağlı okullarda nasıl yapacaklarına dair düzenleme yaptı.
 22 Ekim 2020 12:15
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Son sınıf öğrencileri, öğretmenlik uygulamasını nasıl yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik uygulamalarını MEB'e bağlı okullarda nasıl yapacaklarına dair düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeye göre, Covid-19 salgını süresince bir dönemde 14 hafta olarak yapılan uygulama eğitimi yoğunlaştırılmış olarak yapılabilecek. Bu kapsamda dersler, gözetim altında ödev, proje olarak yapılabilecek. Uygulamayla ilgili dersler ise açılacak bireysel dijital, çevrimiçi canlı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilecek.

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