Son sınıf öğrencileri, öğretmenlik uygulamasını nasıl yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik uygulamalarını MEB'e bağlı okullarda nasıl yapacaklarına dair düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeye göre, Covid-19 salgını süresince bir dönemde 14 hafta olarak yapılan uygulama eğitimi yoğunlaştırılmış olarak yapılabilecek. Bu kapsamda dersler, gözetim altında ödev, proje olarak yapılabilecek. Uygulamayla ilgili dersler ise açılacak bireysel dijital, çevrimiçi canlı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilecek.

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