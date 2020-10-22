Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı

Düşen eğitim uçağı hakkında kendisinden bilgi almak isteyen muhabirin adını karıştırmasıyla, muhabire konuşmayan Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mustafa Özel, "İsmimi de yanlış söylediniz zaten." dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de saat 11.00 sıralarında düşen eğitim uçağına ilişkin bilgiler sahadan gelmeye devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin, sağlık ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin de intikal ettiği bölgeye yetkililer de inceleme yapmak üzere gitti.

KAYMAKAMDAN BİLGİ ALMAK İSTEDİ

Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana giden CNN Türk muhabiri, yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra Büyükçekmece Kaymakamı'nın da alanda bulunduğunu söyleyerek kaymakama mikrofon uzattı.