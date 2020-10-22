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İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Kastamonu ve Zonguldak'ta bazı yerleşim yerlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı
 22 Ekim 2020 13:04
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İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Yeşilköy'de, Kovid-19 vakaları tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

Öte yandan, köyde 17 hanede 23 pozitif vaka, 75 temaslı tespit edildiği öğrenildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Hacıibrahim köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Anadolu Ajansı
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