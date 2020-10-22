Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi
|22 Ekim 2020 12:53
|+Aa- Yazdır
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.
Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki toplu taşıma araçlarında yolcuların HES kodu kullanımını zorunlu hale getirmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.
Kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda belediye başkanlıklarına talimat verildiğini belirten Çiftçi, "Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaların olabildiğince hızlı yürütülmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.
Çiftçi ayrıca hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte vatandaşların daha fazla bir arada bulunma ihtimali olan kapalı alanlarda, maske ve sosyal mesafe denetimlerinin arttırılacağını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cezaevlerinde bu işler artık personel olmadan yapılacak
22 Ekim 2020 13:21
|Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza
22 Ekim 2020 13:10
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22 Ekim 2020 13:04
|Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak
22 Ekim 2020 12:57
|TSK envanterine giren 4 silah sistemi ilk defa kullanıldı
22 Ekim 2020 12:54
|Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise 'maske' cezası
22 Ekim 2020 12:50
|E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı
22 Ekim 2020 12:48
|Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı
22 Ekim 2020 12:29
|Cezaevlerinde e-görüş dönemi başlıyor
22 Ekim 2020 11:40
|Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor
22 Ekim 2020 11:27