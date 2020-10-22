1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi
 22 Ekim 2020 12:53
+Aa- Yazdır
Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki toplu taşıma araçlarında yolcuların HES kodu kullanımını zorunlu hale getirmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda belediye başkanlıklarına talimat verildiğini belirten Çiftçi, "Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaların olabildiğince hızlı yürütülmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Çiftçi ayrıca hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte vatandaşların daha fazla bir arada bulunma ihtimali olan kapalı alanlarda, maske ve sosyal mesafe denetimlerinin arttırılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cezaevlerinde bu işler artık personel olmadan yapılacak
22 Ekim 2020 13:21		 Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza
22 Ekim 2020 13:10
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22 Ekim 2020 13:04		 Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak
22 Ekim 2020 12:57
TSK envanterine giren 4 silah sistemi ilk defa kullanıldı
22 Ekim 2020 12:54		 Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise 'maske' cezası
22 Ekim 2020 12:50
E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı
22 Ekim 2020 12:48		 Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı
22 Ekim 2020 12:29
Cezaevlerinde e-görüş dönemi başlıyor
22 Ekim 2020 11:40		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor
22 Ekim 2020 11:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Cezaevlerinde bu işler artık personel olmadan yapılacak13:15 - Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükselişini sürdürdü13:12 - FETÖ sanığına İstinafın bozmasının ardından yeniden ceza13:10 - Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza13:09 - Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı
13:04 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:04 - İyi Partili Başkan: Komünist bile oluruz ama Ak Parti'ye geçmeyiz12:58 - Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı12:57 - Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak12:54 - TSK envanterine giren 4 silah sistemi ilk defa kullanıldı12:53 - Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi
12:51 - Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi oldular, AYM hak ihlali dedi12:50 - Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise 'maske' cezası12:48 - E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı12:45 - Yeni Kilis Belediye Başkanı belli oldu12:31 - İlham Aliyev, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
12:29 - Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
İlave TV kurucusu, işe gitmeden belediyeden maaş almış
Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nafakanın 6 yıl ile sınırlandırılması 4
unutmak 1
doluysa binmeyin 2
azrail bile ayağına gelecekse sen neyin tribindesin 2
fena etmek 1
sayrı 1
fikir vermek 1
sözlüğe canlılık gelmesi 1
araban çok güzelmiş ne iş yapıyorsun acaba 1
hipatya 1
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam