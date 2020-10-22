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Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 polis, düzenlenecek operasyonlara ilişkin dışarı bilgi sızdırdığı ve rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı.
 22 Ekim 2020 12:58
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Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli biri komiser 4 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polisler gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli biri komiser 4 polis memuru hakkında, düzenlenecek operasyonlara ilişkin dışarı bilgi sızdırdığı ve rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonunda görevi kötüye kullandıkları belirlenen 4 polis, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen polisler, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gözaltına alınan M.K.Ö., M.E., F.İ. ve E.F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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