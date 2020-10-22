İyi Partili Başkan: Komünist bile oluruz ama Ak Parti'ye geçmeyiz
|22 Ekim 2020 13:04
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezilerini sürdürmeye devam ediyor...
Dün Kayseri ziyareti öncesi Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyaret eden Akşener, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
İyi Partili Belediye Başkanı Yalçın, "Bazı vatandaşlar bize gelip AK Parti'ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP'ye geçeriz AK Parti'ye geçmeyiz diye cevap veriyorum." dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY KESİNLİKLE YOKTUR"
Bu ifadelerin üzerine Akşener, Yalçın'a şöyle dedi;
"Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur."
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