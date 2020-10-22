Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı
|22 Ekim 2020 13:09
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BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Güney Kore'de 13 kişinin grip aşısı yaptırdıktan sonra ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kore Doktorlar Birliği, soruşturma tamamlanıncaya kadar aşı programının durdurulması çağrısında bulundu. İnceleme heyetinin başkanı, ölümlerle aşı arasında bağlantı olduğuna inanmadığını söyledi.
Yaklaşık 52 milyon nüfuslu Güney Kore'de şimdiye kadar 13 milyon civarında kişiye grip aşısı yapıldı.
Covid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet geçen ay 19 milyon kişiyi kapsayan ücretsiz bir aşı programı başlatmıştı.
17 yaşındaki çocuk aşıdan 2 gün sonra öldü
17 yaşındaki bir erkek çocuğun grip aşısı olduktan iki gün sonra ölmesi kaygı yaratmıştı.
Ölen diğer kişilerin tümünün yaşlı olduğu, 80-80 yaş aralığındaki sekiz kişinin ise kronik hastalıkları bulunduğu belirtiliyor.
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