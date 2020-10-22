1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı

Güney Kore'de 13 kişinin grip aşısı yaptırdıktan sonra ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kore Doktorlar Birliği, soruşturma tamamlanıncaya kadar aşı programının durdurulması çağrısında bulundu. İnceleme heyetinin başkanı, ölümlerle aşı arasında bağlantı olduğuna inanmadığını söyledi.
 22 Ekim 2020 13:09
+Aa- Yazdır
Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Güney Kore'de 13 kişinin grip aşısı yaptırdıktan sonra ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kore Doktorlar Birliği, soruşturma tamamlanıncaya kadar aşı programının durdurulması çağrısında bulundu. İnceleme heyetinin başkanı, ölümlerle aşı arasında bağlantı olduğuna inanmadığını söyledi.

Yaklaşık 52 milyon nüfuslu Güney Kore'de şimdiye kadar 13 milyon civarında kişiye grip aşısı yapıldı.

Covid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet geçen ay 19 milyon kişiyi kapsayan ücretsiz bir aşı programı başlatmıştı.

17 yaşındaki çocuk aşıdan 2 gün sonra öldü

17 yaşındaki bir erkek çocuğun grip aşısı olduktan iki gün sonra ölmesi kaygı yaratmıştı.

Ölen diğer kişilerin tümünün yaşlı olduğu, 80-80 yaş aralığındaki sekiz kişinin ise kronik hastalıkları bulunduğu belirtiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 494 bini aştı
22 Ekim 2020 10:00		 Kovid-19'a veda partisi yapan Çekya'da yeniden karantina
22 Ekim 2020 08:21
Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü
22 Ekim 2020 07:49		 Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla 'Oruç Reis'i kovduk' haberi yaptı
22 Ekim 2020 07:07
Suudi savcıya Kaşıkçı terfisi
22 Ekim 2020 07:05		 6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor
21 Ekim 2020 23:35
Fransız Bakan: Helal üründen rahatsız oluyorum
21 Ekim 2020 22:48		 Oxford'un aşı denemelerine katılan doktor hayatını kaybetti
21 Ekim 2020 21:15
Azerbaycan ordusu 21 köyü daha işgalden kurtardı
21 Ekim 2020 19:32		 NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
21 Ekim 2020 19:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - 30 yıllık oda başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi13:28 - Afyon Kocatepe Üniversitesinde 4.200 TL'lik promosyon anlaşması13:21 - Cezaevlerinde bu işler artık personel olmadan yapılacak13:15 - Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükselişini sürdürdü13:12 - FETÖ sanığına İstinafın bozmasının ardından yeniden ceza
13:10 - Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza13:09 - Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü, soruşturma başlatıldı13:04 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:04 - İyi Partili Başkan: Komünist bile oluruz ama Ak Parti'ye geçmeyiz12:58 - Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı12:57 - Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak
12:54 - TSK envanterine giren 4 silah sistemi ilk defa kullanıldı12:53 - Çorum'da toplu taşımaya HES Kodu zorunluluğu getirildi12:51 - Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi oldular, AYM hak ihlali dedi12:50 - Bolu İl Emniyet Müdürü Erdoğan'dan 2 polise 'maske' cezası12:48 - E-duruşma uygulamasına İstanbul'da başlandı
12:45 - Yeni Kilis Belediye Başkanı belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
İlave TV kurucusu, işe gitmeden belediyeden maaş almış
Gelecek Partisi, tepkiler sonrasında, yerli otoyla ilgili paylaşımı sildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ertem şener'in oğlunu fransız lisesi'ne göndermesi 11
delinin zoru 2
unutmak 1
Teşekkür etmek 1
aydın 3
baba yorgun 1
Su savaşları 2
doluysa binmeyin 2
Mikrofonu açık unutmak 2
kızılcık 1
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam