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FETÖ sanığına İstinafın bozmasının ardından yeniden ceza

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 22 Ekim 2020 13:12
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FETÖ sanığına İstinafın bozmasının ardından yeniden ceza

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın bozma ilamının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Y.O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık hakkındaki tanık beyanını esas alarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanık Y.O. ise suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa daha önce verdiği cezayı yineleyerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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