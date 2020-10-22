Afyon Kocatepe Üniversitesinde 4.200 TL'lik promosyon anlaşması

1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 yıl boyunca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeline 700 TL promosyon ödenmesi konusunda sözleşme imzalandı. Türkiye Vakıflar Bankasının ATM'lerinin bulunmadığı ilçelerde, AKÜ personelinin maaş ve ücretlerini Ziraat Bankası veya Halkbank ATM'lerinden, bunların da bulunmaması halinde ise başka banka ATM'lerinden ücret ödemeden çekebilmesinin de önü açıldı.

Önceki promosyon anlaşmalarından farklı olarak AKÜ'de işçi statüsünde görev yapan personelin de dahil edildiği sözleşmeye göre bin 862 personele 3 yıl içinde toplam 7 milyon 820 bin 400 TL'lik katkı sağlanacak. Sözleşme döneminde AKÜ'de personel olarak işe başlayanlar da bu ödemelerden yararlanacak.

Diğer taraftan, Uşak Üniversitesi; 2021-2023 yılları için 3 yıllık protokol ile 1.300 personel için peşin 3.750 TL, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 2021-2023 yılları için 3 yıllık protokol ile 1.900 personel için peşin 4.000 TL'lik anlaşma yapmıştır.