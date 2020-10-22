1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS ve ÖABT cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, KPSS cevap kağıtlarını erişime açtı
 22 Ekim 2020 13:36
+Aa- Yazdır
KPSS ve ÖABT cevap kağıtları erişime açıldı

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sınavları Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 13.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?
22 Ekim 2020 14:13		 ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
22 Ekim 2020 08:29
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
22 Ekim 2020 08:16		 26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları
21 Ekim 2020 20:06
Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
21 Ekim 2020 14:05		 KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 Ekim 2020 09:09
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başkanı var mı?
20 Ekim 2020 12:00		 KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı
20 Ekim 2020 10:03
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
19 Ekim 2020 12:02		 Diyanet, 5100 personel alımında sık sorulan soruları cevapladı
19 Ekim 2020 10:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Araştırmaya göre, kadınlar erkeklerden daha adil ve özenli15:07 - 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı15:05 - Okul gıdası uygulamasında yeni dönem15:04 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:00 - İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28 oldu14:57 - Kaza yaptığı kurye yerde kıvranırken, O kırılan camın derdine düştü
14:56 - İstanbul'da eğitim uçağı düştü, soruşturma başlatıldı14:48 - Polis, 82 yaşındaki vatandaşı dolandırılmaktan son anda kurtardı14:46 - FETÖ üyelerinin askeri okuldaki şifreleri sanık ifadelerinde14:44 - Yargıtay o hareket ile bu sözün bir arada kullanılmasını suç saydı14:40 - Tırın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti14:39 - İlçe sağlık müdürlüğü için 30 bin nüfus kriteri getirildi
14:37 - YDS cevap kağıtları ve aday cevapları yayımlandı14:33 - Deniz'e düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp kurtarmadılar14:31 - Melek, sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürüldü14:20 - Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitime katılım oranını açıkladı14:15 - Sayıştay eleme sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
14:13 - KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
MB'nin faiz kararı doları hareketlendirdi
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hedefimiz tamamen yüz yüze eğitim 1
karakter 2
cumhurbaşkanlığı araç filosuna 47 araç eklenmesi 1
sabah namazı 2
natalie portman'ın kadın futbol takımı kurması 1
Dolu sinema salonlarında boş bir koltuk aramak 1
tuttuğunu koparmak 1
Su savaşları 2
osman durmuş 1
kaleydeskop 1
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam