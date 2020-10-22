Eski Personel ve Prensipler Genel Müdürü vefat etti
|22 Ekim 2020 13:38
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yenikonya.com.tr sitesinde yer alan habere göre; bir süredir koronavirüs tedavisi gören Başbakanlık eski Personel ve Prensipler Genel Müdürü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Tekin vefat etti.
Hüsnü Tekin'in cenazesinin 22 Ekim 2020 Perşembe günü Hacıveyis Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.
HÜSNÜ TEKİN KİMDİR?
1964 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı.
1997 yılında İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Master Programını bitirdi. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı. İngiliz Kraliyet Kamu Yönetimi Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen Yönetim Teknikleri Eğitimine katıldı.
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