Eski Personel ve Prensipler Genel Müdürü vefat etti

KPSS'DE HANGİ PUAN TÜRÜ NEREDE KULLANILIYOR? KPSS B grubu 2 yılda bir, A Grubu ise her yıl yapılmakta ve milyonlarca insan bu sınava giriyor. Peki kaç puan türleri neler? Alınan puanlar ile nerelere başvuru yapılabiliyor.