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Ankara Büyükşehir'de bu hizmetler iki gün online yapılamayacak

Elektronik altyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Başkent 153, Başkent Mobil, EGO Cep'te, MEBİS, ABB TV ve "ankara.bel.tr" adresleri, 23-25 Ekim'de online hizmet vermeyecek
 22 Ekim 2020 13:48
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Ankara Büyükşehir'de bu hizmetler iki gün online yapılamayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, elektronik altyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Başkent 153, Başkent Mobil, EGO Cep'te, MEBİS, ABB TV ve "ankara.bel.tr" adreslerinin, 23-25 Ekim'de online hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile imzalanan "Veri Merkezi Kurulumu İşi" dolayısıyla 23-25 Ekim'de online işlemler gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğüne ait tüm bilgisayar, sistem ve network cihazları yeni veri merkezine taşınacak. Fiziki taşıma nedeniyle sistemlerde kesinti yaşanacağı için belediyenin internet ve network bağlantıları 2 gün boyunca erişime kapalı olacak.

Ekipler, elektronik altyapı yenileme çalışmalarını planlanandan daha kısa sürede tamamlamak için 7/24 çalışacak.

Anadolu Ajansı
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