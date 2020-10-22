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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan iki terörist öldürüldü

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
 22 Ekim 2020 13:51
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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan iki terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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