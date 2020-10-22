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Sayıştay eleme sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı, Sayıştay eleme sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu
 22 Ekim 2020 14:15
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Sayıştay eleme sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU
(22 Ekim 2020)

2020-Sayıştay Eleme Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

01 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme (2020-Sayıştay Eleme) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

01 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Sayıştay Eleme Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

Memurlar.Net
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