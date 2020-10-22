KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?
|22 Ekim 2020 14:13
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2020 KPSS A-B Grubu ve ÖABT sonuçları bugün itibariyle açıklandı. KPSS sonuçlarından sonra adayların en çok merak ettiği konuların başında alınan puan türlerinin nerede kullanılacağı ile ilgili. Memurlar.net olarak hangi puan türü nerede kullanılıyor, bunları ziyaretçilerimiz için derledik.
KPSS'DE 121 ÇEŞİT PUAN TÜRÜ BULUNUYOR
KPSS'de şuanda toplam 121 çeşit puan bulunmaktadır. Bu puanların her biri hem bileşen olarak hem de bileşen ağırlığı olarak farklıdır.
Bileşen, bir puanın hesaplanmasında etkili olan alanlardır. Örnek verecek olursak, P3 puanı Genel Kültür ve Genel Yetenek bileşenleri yeterlidir. P48 puanı da GK, GY, hukuk, iktisat, muhasebe ve maliye bileşenlerinden oluşur.
Bileşen ağırlığı; bir puanın bileşeninin, o puanı yüzde kaç oranında etkilediğidir. Örneğin P3 puanında Genel Kültür %50 ve Genel Yetenek %50 etkilemektedir. P2 puan türünde GK%60 ve GY %40 etkilemektedir.
Puanların kullanım alanları
KPSS'de 121 çeşit farklı puan bulunmaktadır. Bunların hangi alanlarda kullanıldıklarını aşağıdaki tabloda görebiliriz:
|
Puan
|
Kullanım Alanı
|
Puan
|
Kullanım Alanı
|
P3
|
Lisans - A ve B grubu
|
P124
|
Lisans- imam alımları
|
P10 - P121
|
Eğitim mezunları: Öğretmenlik ve A grubu
P3 puanı
Lisans (4 yıllık) mezunu adayların hem B grubu hem de A grubu alımlarda kullanabildiği puan türüdür. Ancak P3 puan türünün özelliği yıldan yıla değişmektedir. Çünkü tek yıllarda (2017-2019 gibi) yapılan KPSS'lerde hesaplanan P3 puan türleri sadece A GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. Çift yıllarda (2018, 2020 gibi) yapılan KPSS'lerde hesaplanan P3 puanı ise A GRUBU + B GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. P3 puanı 2 yıl geçerlidir.
P121 Puanı
Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.
Kılavuzda belirtilen sadece 18 bölümden mezun olan adaylar bu sınav oturumlarına katılırlar ve bu puanla tercih yaparlar. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.
P10 Puanı
Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenlerinden oluşur.
P121 puan türü gelmeden önce sadece P10 puan türü kullanılmaktaydı. Şuan ise yukarıda belirttiğimiz 18 bölüm haricindeki eğitim fakültesi mezunları bu puan türü ile tercih yapmaktadır.
Diğer puan türleri nerede kullanılıyor?
Yukarıda yer verilen puan türleri dışında kalan puan türleri, KPSS-A grubu alımlarında kullanılmaktadır.
Örneğin, SGK, denetmen yardımcısı alımını KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türleriyle yapmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, uzman yardımcısı alırken, hukuk bölümü mezunu adaylar için P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için P14 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için P34 puan türünü esas almıştır.
Rekabet Kurumu uzman yardımcısı alırken, KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS
P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerini
kullanmıştır.
Memurlar.net'in ilan sayfasına giderek, arama bölümlerine sadece puanları yazarak hangi kurumun hangi puan türüyle alım yaptığını araştırabilirsiniz. İlan bölümü için tıklayınız.
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