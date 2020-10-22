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Deniz'e düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp kurtarmadılar

Kadıköy'de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Deniz'de hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlayarak sudan çıkardılar. Vatandaşlar denize düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.
 22 Ekim 2020 14:33
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Kadıköy'de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Deniz'de hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlayarak sudan çıkardılar. Vatandaşlar denize düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.

Kadıköy sahilde deniz kenarında oturan Şenol Kuş ayağı kalktığı esnada dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizdeki adamı gemi halatına sararak vatandaşların da yardımı ile suda çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Enes Gündüz; "Kalabalığı görünce, hemen koştum. Baktım adam denize düşmüş hemen tuttum onu suyun içindeyken. Birkaç kişi daha yardıma geldi. Çevredeki çoğu vatandaş resmen virüs var diye adamın elini tutmamak için yardım bile etmedi" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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