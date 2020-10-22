İlçe sağlık müdürlüğü için 30 bin nüfus kriteri getirildi
|22 Ekim 2020 14:39
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22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari Ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Yapılan değişikliğe göre; İl TUİK nüfusuna bağlı olarak belirlenen ilçe sağlık müdürlüklerindeki sayı sınırlaması kaldırıldı. Daha önce, Nüfusu 250 binden küçük olan illerin ilçelerinde ilçe Sağlık Müdürlüğü açılamazken yapılan değişiklikle, TÜİK'in her yılın 1 Ocak tarihindeki veriler esas alınarak, nüfusu 30 Bin ve üzeri olan tüm ilçelerde, ilçe Sağlık Müdürlükleri kurulacak. Ayrıca hizmet sunulan nüfusta büyük artışların veya azalışların olması durumunda, Bakanlık Makam Onayı ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sözleşmeli Uzman sayısı artırılabilecek veya azaltılabilecektir.
İl TÜİK nüfusuna göre belirlenen grupları şu şekilde:
10.000.000'den büyük olan iller İ1,
4.500.000 ile 10.000.000 olan iller İ2,
3.500.000 ile 4.500.000 olan iller İ3,
2.500.000 ile 3.500.000 olan iller İ4,
1.500.000 ile 2.500.000 olan iller İ5,
720.000 ile 1.500.000 olan iller İ6,
500.000 ile 720.000 olan iller İ7,
250.000 ile 500.000 olan iller İ8,
250.000'den küçük olan iller İ9
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