1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis, 82 yaşındaki vatandaşı dolandırılmaktan son anda kurtardı

Burdur'da kendisini cep telefonuyla arayan dolandırıcılara inanıp, 85 bin lirasını verdikleri hesap numarasına göndermek için gittiği bankanın girişinde polis tarafından durdurulan Ahmet Taşbaş, ilk defa böyle bir olay yaşadığını söyledi.
 22 Ekim 2020 14:48
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Burdur'da dün yaşanan olayda, Ahmet Taşbaş'ı (82) arayan kimliği belirsiz bir kişi, "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek, bankadaki parasını, verdiği hesap numarasına göndermesini istedi. Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmaması söylenen Ahmet Taşbaş, aracı ile şehir merkezindeki banka şubesine gitti.

Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş'ı arayıp, "Babanız adliyede acil adliyeye gelin" diyerek, oğlunu babasından uzak tutmaya çalıştı. Kayhan Taşbaş ise babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine Ahmet Taşbaş'ın hesabının bulunduğu banka şubesi önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Ahmet Taşbaş'ın şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit eden polis ekipleri, beklemeye başladı.

POLİS BANKA ÖNÜNDE DURDURDU

Yunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet Taşbaş'ın otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu. Ahmet Taşbaş'ın otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde kendisini aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet Taşbaş'ı durduran polis, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu söyledi. Ahmet Taşbaş, polislerin dikkati sayesinde 85 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Banka şubesine gelen Kayhan Taşbaş, babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

'TELEFONLA ARADI, POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Yaşanan olayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Ahmet Taşbaş, Burdur'da 1960 yılından bu yana esnaf olduğunu ve başına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi. Taşbaş, "Ben dün öğle yemeği için eve gelmiştim. Telefonla arayan, polis olduğunu söyledi. 'Yaşın kaç?' dedi, '82' dedim. 'Bir sahtekarlık var bunu araştırıyoruz' dedi. Ben 'Oğlum ben telefon kullanmasını bilmiyorum, oğlumu ara' deyip oğlumun numarasını verdim. 'Bankada neyin var?' diye sordular. 'Ben bilmiyorum' dedim. 'Evde para yok mu?' dediler 'var' dedim. 'Onu da getir' dediler. Hesap numarası verdiler. Bankaya gittim. Orada bankanın güvenlikçisi içeriye girerken 'Adın ne?' diye sordu. 'Ahmet Taşbaş' dedim. Polisler orada bekliyormuş, onlara haber verdi, olay böyle oldu" dedi.

'BANKAYA ULAŞINCA POLİSLER HEMEN BABAMI ALMIŞLAR'

Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş da, "Öğle yemeğine geldiğimizde telefon çaldı. 'Komiser falanca' diye adını söyledi. 'Biz PKK olayına karışmış bir çeteyi yakalayacağız, senin babanın telefonu da bu amaçla kullanılmış, şu anda baban sıkıntıda, sen telefonu kapatma hemen adliyeye gel, kesinlikle telefonu kapatma' dedi. Ben bir iki dakika sonra telefonu kapattım ve polisi aradım. Daha sonra avukat olan damadımı aradım. O da hem bankayı hem polisleri aramış, bankadaki hesapları bloke ettirmiş. Bankaya ulaşınca polisler hemen babamı almışlar. Allah'a şükür herhangi bir zarar ziyan olmadan rabbim kurtardı" diye konuştu.

'KESİNLİKLE İNANMASINLAR'

Vatandaşları uyaran Kayhan Taşbaş, şöyle dedi: "Kendilerini arayıp kesinlikle 'telefonu kapatmayın biz komiseriz, savcıyız, hakimiz' diyenlere inanmasınlar. Sakin olup, telaşa kapılmadan polisi arasınlar. Hiçbir polis, hiçbir savcı bugüne kadar para diye hiçbir kimseyi aramadı, aramaz da. Babamın dolandırıcılara benim telefon numaramı vermesi ve o adamların beni araması babamın dolandırıcılardan kurtulmasına vesile oldu."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İKM'nin silahla yaralanma olayında 1 kadına tutuklama
22 Ekim 2020 16:59		 Konya'da filyasyon ekibine saldıran kişi gözaltına alındı
22 Ekim 2020 16:55
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28 oldu
22 Ekim 2020 15:00		 Kaza yaptığı kurye yerde kıvranırken, O kırılan camın derdine düştü
22 Ekim 2020 14:57
İstanbul'da eğitim uçağı düştü, soruşturma başlatıldı
22 Ekim 2020 14:56		 Tırın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
22 Ekim 2020 14:40
Melek, sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürüldü
22 Ekim 2020 14:31		 Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
22 Ekim 2020 12:58
Çankırı'da elektrik akımına kapılarak ağaçtan düşen kişi öldü
22 Ekim 2020 12:06		 Adana'da 'korsan taksi'nin şoförü trafik polislerince yakalandı
22 Ekim 2020 10:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - İKM'nin silahla yaralanma olayında 1 kadına tutuklama16:55 - Konya'da filyasyon ekibine saldıran kişi gözaltına alındı16:51 - Sağlık çalışanı asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirdi16:42 - Bu ilde de vakalar artıyor, tedbirlere uyulmaması korkutuyor16:35 - Kocaeli Üniversitesi 'aşı'da insan çalışmalarına başlayacak16:24 - İstihdam teşviğine ilişkin kanun teklifinin Komisyondaki görüşmeleri tamamlandı
16:22 - Şehit ve gazi çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı16:17 - Köyde 23 kişide virüs çıktı, 589 nüfuslu köy karantinaya alındı16:14 - Diyarbakır'da HDP il binasından çok sayıda döküman çıkartıldı16:07 - İYİ Partili Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması15:57 - Sakarya Üniversitesi'nde profesör, aşı gönüllüsü oldu15:51 - Bakan Selçuk, doğduğu köyde 'köy öğretmenleri'ne yönelik projenin detaylarını paylaştı
15:46 - Bu ilde 65 yaş üstü semt pazarlarına giremeyecek15:43 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:33 - Adana'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası15:30 - Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı15:27 - 'PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığı içindeyiz'
15:20 - Yapay zekayla röntgen filmlerinden koronavirüs teşhisinde büyük başarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MB'nin faiz kararı doları hareketlendirdi
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nba live 1
ben şike yaptımsa fenerbahçe için yaptım 4
konuya Fransız öğrenci 2
dijon hardalı 1
hipatya 1
Urfa bana küsmüş 2
ice man 1
imtihan 1
hasta sayısı arttıkça okulların daha çok açılması 1
fatih terim'in fikstürü beraber yapıyoruz açıklaması 3
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam