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Kaza yaptığı kurye yerde kıvranırken, O kırılan camın derdine düştü

Maslak'ta seyir halinde olan motosikletli kurye, aniden frene basan araca çarptıktan sonra kaskıyla aracın arka camını patlattı. Sağlık ekipleri yere savrulan yaralı kuryeye müdahale ederken, aracın sürücüsü kadının ise paspastaki cam parçalarını temizlemesi "pes" dedirtti.
 22 Ekim 2020 14:57
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Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi

Maslak'ta seyir halinde olan motosikletli kurye, aniden frene basan araca çarptıktan sonra kaskıyla aracın arka camını patlattı. Sağlık ekipleri yere savrulan yaralı kuryeye müdahale ederken, aracın sürücüsü kadının ise paspastaki cam parçalarını temizlemesi "pes" dedirtti.

İstanbul'un göbeğinde feci kaza: Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi - Tıkla İzle Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Hacıosman istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre müşteriye verdiği siparişi yetiştirmek isteyen kurye Ahmet Hakan Küney, 34 CYU 620 plakalı motosikletle binerek yola koyuldu. Küney İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde seyrettiği esnada 34 MZ 0041 plakalı aracın sürücüsü İran uyruklu kadın N.S, trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. Kurye Küney ise aniden frene basılması sonucu önünde duran araca motosikletiyle arkadan çarptıktan sonra havalanarak başıyla da arka camı patlattı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli kurye Küney yaralanırken, çarptığı araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Küney'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tek şeridi kapalı olan yolda trafiği sürdürmeye çalıştı.

Yaralıyla ilgilenmek yerine paspasları temizledi

Öte yandan sağlık ekipleri motosikletli kuryeye müdahale ederken, araç sürücüsü Samavaki ise yaralının başına gelmek yerine paspas ve koltuklara dağılan cam parçalarını temizledi. Yaralı genci bir an olsun umursamayan kadın, paspasların ardından da aracının arka camında kalan cam parçalarını temizlemekle uğraştı. Vicdansız kadının yaralı yerdeyken aracının temizliğini yaptığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"Başıyla arka cama girdi, o anda şok olduk"

Kazayla ilgili konuşan sürücü Samavaki'nin arkadaşı Berna H, "Trafikte gidiyorduk, önümüzde bir araç vardı, film çekimi falan yapıyorlardı. Arkadaşımın aklı oraya gitti, trafikte bir anda yavaşladı. Motosikletli de arkadan hızla geliyordu, başıyla arka cama girdi. Sadece o anda şok olduk" dedi.

Kuryenin hayati tehlikesi yok

Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Her iki sürücüde de alkol olmadığı tespitinin yapılmasının ardından sürücü kadın Samavaki ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın serbest bırakılırken, hastaneye kaldırılan motosikletli kurye Ahmet Hakan Küney'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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