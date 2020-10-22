Köpekten insanlık dersi! Ölen martıyı böyle gömdü
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ölen bir martıyı gören sokak köpeğinin davranışları adeta insanlık dersi verdi. Kuşun küçük bedenini ortada bırakmayan köpek, toprağa gömdü.
|22 Ekim 2020 15:15
|+Aa- Yazdır
İzmir'de köpekten insanlık dersi! Ölen martıyı böyle gömdü
Can dostu hayvanlar yaptıkları çeşitli davranışlarla insanlara örnek oluyor. Güzelbahçe ilçesinde bir sokak köpeği de yaptığıyla insanlık dersi verdi.
MARTIYI GÖMDÜ
Sahilde telef olmuş martıyı gören sokak köpeği uzaklaşmak yerine onu adeta son yolculuğuna uğurladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde sokak köpeğinin itinayla kuşu gömmesi dikkati çekti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı
22 Ekim 2020 15:30
|Yapay zekayla röntgen filmlerinden koronavirüs teşhisinde büyük başarı
22 Ekim 2020 15:20
|Araştırmaya göre, kadınlar erkeklerden daha adil ve özenli
22 Ekim 2020 15:12
|Deniz'e düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp kurtarmadılar
22 Ekim 2020 14:33
|Eski Personel ve Prensipler Genel Müdürü vefat etti
22 Ekim 2020 13:38
|Bakan Kurum: İmar planlarını artık TOGG'a göre tasarlayacağız
22 Ekim 2020 13:35
|30 yıllık oda başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi
22 Ekim 2020 13:29
|Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı
22 Ekim 2020 13:15
|Bilim Kurulu üyesi İstanbul'daki artışın nedenini açıkladı
22 Ekim 2020 11:50
|O ilde 'kör eden' sinek tehlikesi!
22 Ekim 2020 10:24