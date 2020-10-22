İzmir'de köpekten insanlık dersi! Ölen martıyı böyle gömdü

Can dostu hayvanlar yaptıkları çeşitli davranışlarla insanlara örnek oluyor. Güzelbahçe ilçesinde bir sokak köpeği de yaptığıyla insanlık dersi verdi.

MARTIYI GÖMDÜ

Sahilde telef olmuş martıyı gören sokak köpeği uzaklaşmak yerine onu adeta son yolculuğuna uğurladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde sokak köpeğinin itinayla kuşu gömmesi dikkati çekti.