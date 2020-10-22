Adana'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
|22 Ekim 2020 15:33
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık C.K. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti. Cumhuriyet savcısı, C.K'nin bu nedenle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
C.K, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri süren C.K, "Hakkımdaki veri inceleme raporunu kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık C.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
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