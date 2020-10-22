Sakarya Üniversitesi'nde profesör, aşı gönüllüsü oldu
|22 Ekim 2020 15:57
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Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Almanya'dan getirilen koronavirüs aşısı, gönüllülerde denenmeye başlandı. Aşı yaptıran, Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Harun Kılıç, "Bu virüsten kaçış yok, herkes bu virüsü bir şekilde alacak. İnşallah bu aşı çalışmalarında olumlu sonuç çıkar ve bilime, insanlığa faydalı olur" dedi.
Almanya'dan getirilen koronavirüs aşısı, Türkiye'de test edilecek 9 merkezden Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Başhekim Prof. Dr. Harun Kılıç, denemeler için gönüllü oldu. Aralarında sağlıkçıların da olduğu 32 kişi üzerinde yapılacak denemeler sonrası aşı uygulananların sağlık durumlarının takip edileceği ve yaklaşık 30 gün sonra ikinci doz aşıların da yapılacağı öğrenildi.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, "Sadece ülkemiz değil dünya da Covid-19 nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bu noktada tedavi çalışmaları tüm dünyada yaygın olarak devam ederken, aşı çalışmasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllü arkadaşlarımızın olması ve hastanemizin olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu konuda hastanemizde çalışan bir hocamız da gönüllü oldu. Bu aşı çalışmasında bir basamak olmamız, katkı sağlamamız hastalığı geçiren insanlar adına fayda sağlayacak olmamız bizi mutlu ediyor. Çok merkezli bir aşı, yurt dışı ve yurt içindeki birçok merkezin dahil olduğu bir aşı çalışması bu. Toplamda 32 kişiye uygulanacak. Özellikle bu hastalığı geçirdiğinde daha büyük sıkıntılar yaşayacak olan kalp hastası, kronik rahatsızlıkları olan ve yaşlı insanların da bu grupta olduğunu belirtmek isterim" dedi.
Koronavirüs aşı denemelerinde gönüllü olan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Harun Kılıç ise "Bu aşıya güvendiğim için gönüllü oluyorum. Sonuçta bu virüsten kaçış yok, herkes bir şekilde bu virüsü alacak. Ben de bu yöntemin daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum, inşallah bu aşı çalışmalarında olumlu bir sonuç çıkar ve bilime, insanlığa faydalı olur" diye konuştu.
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