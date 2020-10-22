Köyde 23 kişide virüs çıktı, 589 nüfuslu köy karantinaya alındı
|22 Ekim 2020 16:17
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Yeşil köy, 17 evde, toplam 23 kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı. 14 gün karantinada olacak olan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Gökçebey İlçesine bağlı Gökçebey'e bağlı, 589 nüfuslu Yeşil köyde, 17 evde yaşayan 23 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 75 kişinin de korona virüse yakalananlarla temaslı olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri tarafından köyün girişi kapatılarak giriş ve çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.
Mahalle sakinlerinden Selahattin Kütükçü, "Bu mahallede çok yok. Diğer mahallede çok. Bizlere test yapılmadı. 14 gün karantinaya alındık" şeklinde konuştu.
Köy giriş ve çıkışları da jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatılırken Jandarma, köyün giriş ve çıkışlarına uyarı levhası asarak köy 14 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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