1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli Üniversitesi 'aşı'da insan çalışmalarına başlayacak

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü: Kendi aşımızın da inşallah 2 hafta sonra insan çalışmaları başlıyor
 22 Ekim 2020 16:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Almanya'dan getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kocaeli ve Sakarya'da sağlık çalışanı gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Dünyada 44 bin kişi üzerinde denenmesi planlanan aşının, Türkiye'de 9 merkezde 70'er kişiye uygulanması ön görülüyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gazetecilere, aşı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Daha önceki aşının Çin'den geldiğini ve sağlık çalışanları üzerinde test edildiğini hatırlatan Hülagü, uygulamasına bugün başlanan aşının ise Almanya'dan getirildiğini aktardı.

Hülagü, yerli aşı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki aşı çalışmalarının da 2 hafta içinde yürürlüğe gireceğini biliyoruz. Tabii bu çalışmaların faz dönemleri var, 1, 2, 3, 4 diye. Şu an faz 3 çalışması. Bu çalışmaların sonucunda, önümüzü biraz daha göreceğiz. Aşıya karşı vücuttaki antikorların ne düzeyde oluştuğu, ne kadar süre koruyucu olacağı gibi... Bu süreç toplumsal bağışıklık açısından da önemli. Kendi aşımızın da inşallah 2 hafta sonra insan çalışmaları başlıyor. Önceki Çin aşısında bir yan etki görülmedi, bunda da göreceğimizi sanmıyorum."

Uygun aşının bulunması halinde temini ve uygulamasında herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğini ifade eden Hülagü, öncelikle sağlık çalışanları ve yüksek risk altındakilerden başlamak üzere toplumda aşı çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

Hülagü, aşının yanında ilaç çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de "Aşı yapılıyor diye koruyuculuğu ilanihaye devam edecek anlamına gelmiyor. Bu koruyuculuğun belli bir süresi olacaktır. Onun için genel kural olarak temizlik, maske ve mesafe kuralına özen gösterilmesinin altını özellikle çizmek istiyorum." diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan ise Almanya'dan gelen aşının faz 3 çalışmasının yapıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde 9 merkezde aynı anda başlıyor. Her merkez 70 kadar sağlıklı gönüllü alacak. 89 yaşa kadar üst sınır var. 18'den 89 yaş arası... Herhangi bir kronik rahatsızlık olması da önemli değil, yapılabiliyor. Aşıların ikinci dozu 21. günde yapılacak. Sürekli tarayacağız ve kontrollü bir şekilde gidecek, yan etki ve enfektiviteyi göreceğiz."

Gönüllülerden Hakan Kutlu, hiçbir endişe duymadığını dile getirerek, "Gönüllü olarak bu işe katkı sağlamak istedim. Umarım güzel sonuçlanır. Çalışmanın Türkiye'de yapıldığını duyar duymaz 'Ben bunun içinde olmalıyım, tarihi ana en önde tanıklık etmeliyim.' dedim." ifadelerini kullandı.

- "Risk grubunun aşılanması büyük önem arz ediyor"

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis de Kovid-19 ile mücadelede ilk gönüllülerin hastanelerinden çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Böyle bir çalışmaya katkı sağlamanın önemine işaret eden Halis, "Birçok basamağı olan çok merkezli bir aşı. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından birçok merkezin dahil olduğu çalışma. Hastanemizde 32 kişilik gönüllü grubumuza aşıyı uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Halis, aşı yapılan gönüllülerin belli bir dönem takibinin yapılacağını aktararak, "Herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıktığında erken müdahale açısından sürekli gözetim altında olacaklar. Özellikle risk grubundaki hastaların aşılanmasını önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

Gönüllü aşı yaptıran Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Kılıç da aşıya güvendiğini ve önemini vurgulamak için gönüllü olduğunu dile getirerek, "Bu çalışmaların inşallah herkese, bilime ve insanlığa faydası olur." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Üniversitesi aşıda hayvan deneylerini tamamlandı
21 Ekim 2020 13:10		 'Aşı yapılan gönüllülerde şikayete rastlanmadı'
19 Ekim 2020 18:13
Korona teşhisinden aylar sonra bile bazı semptomlar görülüyor
19 Ekim 2020 16:34		 Üniversite ürettiği aşı için tarih verdi
18 Ekim 2020 14:33
Gönüllüler aşılanıyor
10 Ekim 2020 07:57		 Bu üniversite'de koronavirüse karşı 4 DNA aşısı geliştirildi
07 Ekim 2020 13:16
İkinci bağışıklık haritası 15 Ekim'de
04 Ekim 2020 07:48		 İşte gözdeki koronavirüs belirtileri
03 Ekim 2020 12:50
Bir üniversitede daha Kovid-19 aşı denemelerine başlandı
02 Ekim 2020 12:48		 Koronavirüste toplumsal bağışıklık oranı açıklandı
01 Ekim 2020 13:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - İKM'nin silahla yaralanma olayında 1 kadına tutuklama16:55 - Konya'da filyasyon ekibine saldıran kişi gözaltına alındı16:51 - Sağlık çalışanı asansörü 5 saniyede dezenfekte eden sistem geliştirdi16:42 - Bu ilde de vakalar artıyor, tedbirlere uyulmaması korkutuyor16:35 - Kocaeli Üniversitesi 'aşı'da insan çalışmalarına başlayacak16:24 - İstihdam teşviğine ilişkin kanun teklifinin Komisyondaki görüşmeleri tamamlandı
16:22 - Şehit ve gazi çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı16:17 - Köyde 23 kişide virüs çıktı, 589 nüfuslu köy karantinaya alındı16:14 - Diyarbakır'da HDP il binasından çok sayıda döküman çıkartıldı16:07 - İYİ Partili Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması15:57 - Sakarya Üniversitesi'nde profesör, aşı gönüllüsü oldu15:51 - Bakan Selçuk, doğduğu köyde 'köy öğretmenleri'ne yönelik projenin detaylarını paylaştı
15:46 - Bu ilde 65 yaş üstü semt pazarlarına giremeyecek15:43 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:33 - Adana'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası15:30 - Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı15:27 - 'PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığı içindeyiz'
15:20 - Yapay zekayla röntgen filmlerinden koronavirüs teşhisinde büyük başarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MB'nin faiz kararı doları hareketlendirdi
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedef tamamen yüz yüze eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nba live 1
ben şike yaptımsa fenerbahçe için yaptım 4
konuya Fransız öğrenci 2
dijon hardalı 1
hipatya 1
Urfa bana küsmüş 2
ice man 1
imtihan 1
hasta sayısı arttıkça okulların daha çok açılması 1
fatih terim'in fikstürü beraber yapıyoruz açıklaması 3
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam