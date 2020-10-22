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İKM'nin silahla yaralanma olayında 1 kadına tutuklama

Karaman'da kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulan gardiyanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadından 1'i tutuklandı
 22 Ekim 2020 16:59
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İKM'nin silahla yaralanma olayında 1 kadına tutuklama

Karaman'da kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulan gardiyanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadından 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden iki grup kadın arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen gardiyan Hacı Ali S., Elmas N.'nin ateşlediği silahla ayağından yaralandı. Olayın ardından kavgaya karışan Elmas N. Songül N, ve Hasret U. polis tarafından gözaltına alındı. 3 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan kadınlardan Elmas N., tutuklanarak gardiyanı yaraladığı Karaman M Tipi Cezaevine gönderildi. Songül N. ve Hasret U.'ya ise ev hapsi cezası verildi.
İhlas Haber Ajansı
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