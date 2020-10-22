Zabıta Müdürü, tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
|22 Ekim 2020 17:03
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Göğsünden yaralanan Hacıfettahoğlu hastaneye kaldırılırken, polis kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Didim Belediyesi Zabıta ekiplerdi, Yeni Mahalle'de kurulan halk pazarında denetim yaptı. Denetimler sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile uyardığı bir seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken seyyar satıcı B.T. bıçakla Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nu göğsünden yaraladı.
Hacıfettahoğlu kanlar içinde yerde kalırken, B.T. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Hacıfettahoğlu, beraberindeki zabıta memurlarınca Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, hastaneye gelerek Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç'ten bilgi aldı.
Polis, kaçan seyyar satıcı B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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