Bolu'da yenidoğan bebeğini çöpe atan anneye adli kontrol
|22 Ekim 2020 17:21
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimindeki dinlenme tesisinde, yeni doğan bebeğini çöpe atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.
Olayla ilgili dün İstanbul'da yakalanarak Bolu'ya getirilen S.E'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, "ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ön otopsi raporunda, bebeğin ölü doğduğunun belirlendiği, kesin ölüm sebebinin ise detaylı otopsi raporuyla belli olacağı öğrenildi.
- Olay
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimindeki bir dinlenme tesisinde dün, temizlik görevlisi olarak çalışan kişi çöpte bebek olduğunu fark ederek durumu tesis yönetimine bildirmiş, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık personeli, yeni doğduğu belirlenen bebeğin yaşamadığını tespit etmişti.
Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile bölgedeki diğer kamera kayıtlarını incelemeye alarak, Erzurum'dan İstanbul'a giden otobüsle yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirlemişti.
Kimliği tespit edilen S.E. (39), JASAT ekipleri ile polisin ortak çalışması sonucu İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen otobüste yakalanarak Bolu'ya getirilmişti.Yeni doğan bebeğini Bolu'da çöpe attı, İstanbul'da yakalandı
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