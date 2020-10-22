Afyonkarahisar'da etkin pişmanlıktan yararlanan 5 FETÖ şüphelisi serbest
|22 Ekim 2020 17:42
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Afyonkarahisar merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan beş şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Afyonkarahisar, Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan beş zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından zanlılardan üçü Afyonkarahisar'da, biri Kars ve biri Muğla'nın Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliklerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan askeri okuldan ilişiği kesilen S.F'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Olay
İki gün önce, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen ikisi muvazzaf, ikisi aktif görevdeki doktor ve ikisi de askeri okullardan ilişiği kesilen altı şüpheliyi yakalamak için çalışma yapılmış, beş ilde yapılan operasyonda beş zanlı gözaltına alınmıştı.
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