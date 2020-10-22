Vakaların arttığı Fransa'da sokağa çıkma yasağı genişliyor
Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Fransa'da, cumartesi itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi
|22 Ekim 2020 18:30
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