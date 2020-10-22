Kırklareli Valiliği koronavirüs tedbir paketi yayımladı
|22 Ekim 2020 18:51
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Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla il genelinde önemli kararlar alındı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oy birliğiyle şu kararlar alındı:
"İlimizde cenaze ve sünnet gibi merasimlerde yapılacak mevlitler sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak. Vefat eden vatandaşların salalarında mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, belediye başkanlıkları ve müftülüklerin ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapmamasına dikkat edilecek. İlimizde 25 Ekim Pazar günü yapılması planlanan berber, kuaför, güzellik salonu denetimlerinin 23 Ekim Cuma günü, yapılması planlanan AVM denetimlerinin 25 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildi. İlimizde salgının yayılmasını engellemek amacıyla fiziki mesafe kurallarının önemi, kapalı alanlarda kalabalık kitleler oluşturulmaması gerekliliği, kapalı yerlerin havalandırılması gerekliliği belediyelerin, il özel idarelerin ve kolluk kuvvetlerinin sesli duyuru sistemleri ile camilerden 3 saat ara ile duyuracak. Okul kantinlerinin tedbirler dahilinde faaliyetine izin verilecek."
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