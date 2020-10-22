Başsavcılıktan cezaevinde ölüm açıklaması: Asılı halde bulundu
|22 Ekim 2020 18:54
|+Aa- Yazdır
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü şahsın ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, "Hükümlü S.T., 18 Ekim 2020 tarihinde oda arkadaşı hükümlü M.K.'nin infaz koruma memurlarına haber vermesi üzerine merdiven boşluğunda asılı vaziyette bulunmuştur" denildi.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya kuruluşlarında, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü S.T.'nin ölümü hakkında yayınlanan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Hükümlü S.T., 18 Ekim 2020 tarihinde oda arkadaşı hükümlü M.K.'nin infaz koruma memurlarına haber vermesi üzerine merdiven boşluğunda asılı vaziyette bulunmuştur. Yapılan ilk müdahale sonrası 112 Sağlık ekipleri tarafından S.K.'nin öldüğü tespit edilmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca S.T.'nin infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili ve iki hükümlünün odasında daha önce yapılan aramalarda, yasak eşya bulunmasıyla ilgili soruşturmalar da ayrı ayrı devam etmektedir. Hükümlü S.T.'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki adalet müfettişi ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir baş kontrolörün inceleme işlemleri sürmektedir. Olayların tüm boyutları ile ayrıntılı ve çok yönlü olarak soruşturma ve incelemesine adli ve idari yönden devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Alevi vatandaşlara yönelik yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı
22 Ekim 2020 18:45
|Filyasyon görevlisini alıkoyup darp eden şahıs tutuklandı
22 Ekim 2020 18:06
|Bolu'da yenidoğan bebeğini çöpe atan anneye adli kontrol
22 Ekim 2020 17:21
|Zabıta Müdürü, tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
22 Ekim 2020 17:03
|İKM'nin silahla yaralanma olayında 1 kadına tutuklama
22 Ekim 2020 16:59
|İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 28 oldu
22 Ekim 2020 15:00
|Kaza yaptığı kurye yerde kıvranırken, O kırılan camın derdine düştü
22 Ekim 2020 14:57
|İstanbul'da eğitim uçağı düştü, soruşturma başlatıldı
22 Ekim 2020 14:56
|Polis, 82 yaşındaki vatandaşı dolandırılmaktan son anda kurtardı
22 Ekim 2020 14:48
|Tırın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
22 Ekim 2020 14:40