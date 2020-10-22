Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
|22 Ekim 2020 19:03
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Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1599 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin. ' ifadelerini kullandı.
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