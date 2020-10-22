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Grip aşısı kimlere yapılacak?

Grip aşıları Türkiye'ye ulaştı. Ancak aşı sayısı sınırlı olunca, grip aşısı önce Sağlık Bakanlığının belirlediği risk grubundakilere yapılacak.
 22 Ekim 2020 20:05
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Grip aşıları Türkiye'ye ulaştı. Ancak aşı sayısı sınırlı olunca, grip aşısı önce Sağlık Bakanlığının belirlediği risk grubundakilere yapılacak.

Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, E-nabız'a girerek bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor.

Bakanlık tarafından 65 yaş üstü, kalp damar, gibi kronik rahatsızlıkları olan, kanser tedavisi görenler, organ yetmezliği bulunan kişiler risk önceliklerine göre sınıflandırıldı.
Memurlar.Net
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