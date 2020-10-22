Grip aşısı kimlere yapılacak?
Grip aşıları Türkiye'ye ulaştı. Ancak aşı sayısı sınırlı olunca, grip aşısı önce Sağlık Bakanlığının belirlediği risk grubundakilere yapılacak.
|22 Ekim 2020 20:05
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Grip aşıları Türkiye'ye ulaştı. Ancak aşı sayısı sınırlı olunca, grip aşısı önce Sağlık Bakanlığının belirlediği risk grubundakilere yapılacak.
Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, E-nabız'a girerek bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor.
Bakanlık tarafından 65 yaş üstü, kalp damar, gibi kronik rahatsızlıkları olan, kanser tedavisi görenler, organ yetmezliği bulunan kişiler risk önceliklerine göre sınıflandırıldı.
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