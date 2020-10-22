1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TAV, 9 ayda 21 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: Türkiye ile birbirlerini karşılıklı olarak güvenli ülke ilan eden ülkelerin sayısı çoğaldıkça Ağustos 2020'den itibaren Türkiye'deki havalimanlarımızda anlamlı bir toparlanma başladı.
 22 Ekim 2020 19:15
+Aa- Yazdır
TAV, 9 ayda 21 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları, bu yılın 9 ayında dış hatlarda 10 milyon, iç hatlarda 11 milyon yolcu olmak üzere toplam 21 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları, üçüncü çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, TAV Havalimanları, bu yılın 9 ayında dış hatlarda 10 milyon, iç hatlarda 11 milyon yolcuya hizmet sağladı.

- "Havacılık, Kovid-19'dan en çok etkilenen sektör oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havacılığın, Kovid-19'dan en çok etkilenen sektör olduğunu belirterek, "Nisan ve mayıs aylarındaki karantinalar sırasında ülkeler arası sınırların kapanması nedeniyle yolcu sayımızın neredeyse sıfıra düştüğünü gördük. Bu nedenle mart ayından bu yana gerekli maliyet düşürücü aksiyonları paydaşlar, hissedarlar, yatırımcılar ve çalışanlarımız arasında adil bir şekilde paylaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu denge konusunda ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşündüğünü aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Pandemiye oldukça süratli bir şekilde tepki verip nakit faaliyet giderlerimizi ikinci çeyrekte yüzde 55, üçüncü çeyrekte de yüzde 53 oranında düşürmeyi başardık. Bu başarıda en büyük pay çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize aittir, kendilerine özellikle teşekkür etmek isterim.

Pandemi, sözleşmelerimizde bir 'mücbir sebep' olarak açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bu nedenle sözleşmelerimizdeki 'mücbir sebep' maddelerine istinaden kaybedilen gelirimizin tazmini için ortaklık yaptığımız havacılık otoritelerine gerekli başvuruları yaptık. Sözleşmeden sözleşmeye farklılık gösterebilecek tazminat yöntemleri, zaman uzatma, kira erteleme veya zararlarımızı telafi etmek için başka yöntemler olabilir."

- "Güvenli ülkeler listesi en önemli etken"

Sani Şener, Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye, Tunus ve Makedonya'daki havalimanlarının dış hat uçuşlarına yeniden açıldığını belirterek, "Çok sınırlı bir şekilde açılan Gürcistan'ın kasım ayında tam açılışını bekliyoruz. Yine eylül ayında sınırlı bir şekilde açılan Medine'de de açılma kapsamının kasım ayında genişlemesini bekliyoruz. Zagreb Havalimanı ise salgın sırasında açık kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sınırların yeniden açılmasından sonra ülkeler arasındaki trafiği belirleyen en önemli etkenin, ülkelerin birbirlerini karşılıklı "güvenli ülkeler" listelerine alması olduğunu aktaran Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ülke, kendi belirlediği 'güvenli ülkeler' listesine giren ülkelerden karantina gereksinimi olmadan yolcu kabul ediyor. İki ülkenin birbirini karşılıklı 'güvenli ülke' listesine almasıyla birlikte iki ülke arasında ticari seyahat trafiğinde anlamlı bir artış başlıyor. Türkiye ile birbirlerini karşılıklı olarak güvenli ülke ilan eden ülkelerin sayısı çoğaldıkça Ağustos 2020'den itibaren Türkiye'deki havalimanlarımızda anlamlı bir toparlanma başladı. Türkiye ile karşılıklı güvenli ülke listesinde bulunan bu ülkelerin sayısının sınırlı olmasına rağmen özellikle Antalya ve Bodrum'da oldukça hızlı bir toparlanma yaşandı.

Eylül ayında Antalya dış hat yolcusu aylık bazda 2019 yolcusunun yüzde 45'i seviyesine kadar çıktı. Bodrum'da da eylül ayında, gene aylık bazda, 2019 dış hat yolcusu seviyesinin yüzde 59'una kadar ulaştık. 8 hafta gibi kısa bir süre içinde ve pandemi koşulları hala devam ederken gerçekleşen bu hızlı toparlanma, kısa mesafeli ekonomik tatil destinasyonlarına yönelik birikmiş seyahat talebinin varlığını gösteriyor. Bu da bize, normalleşme başladığında havalimanlarımızdaki toparlanmanın çok hızlı olabileceğine dair kanıt sağlıyor."

- "Almatı Havalimanı satın almasını yılın dördüncü çeyreğinde kapatmayı planlıyoruz"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, Almatı Havalimanı satın almasının finansmanı görüşmeleri kapsamında kullanılacak kredi için IFC ve EBRD'den ön onayı aldıklarını ve işlemin kapanmasından önce yapılması gereken son çalışmaların da neredeyse tamamlandığını bildirdi.

Satın almayı 2020'nin dördüncü çeyreğinde kapatmayı planladıklarını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Almatı'nın cirosunun turizm sektörüne duyarlılığı oldukça az ve esasen yeni İpek Yolu üzerinde hareket eden kargo ve transit trafiğinden etkileniyor. Bu defansif özellikleriyle öne çıkan Almatı'nın finansalları pandemiden portföyümüzdeki havalimanlarına göre çok daha az etkilendi. Mülkiyetimizdeki ilk havalimanı olacak olan ve bu nedenle imtiyaz yenileme riski bulunmayan Almatı, işlem kapandığında portföyümüz için önemli bir değer ortaya çıkaracak.

Bir süredir üstünde çalıştığımız Tunus borç yapılandırma görüşmelerini de sonuçlandırmaya çok yaklaştık. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte detayları açıklayacağız. Ekonomi yönetimimiz pandemi sürecinde özellikle istihdam kayıplarını önlemek için oldukça hızlı ve etkili önlemler aldı. Bu bağlamda pandeminin istihdam üzerindeki etkilerini azaltmak için açıklanan son ekonomik paketi de oldukça yerinde ve önemli buluyorum. Hızlıca ve proaktif bir şekilde alınan bu önlemler, Yeni Ekonomi Programı'nda 2021 için açıklanan yeniden büyüme rotasına giriş için oldukça faydalı olacaktır. Bu tarihi zamanlardan geçerken bize güven veren en önemli unsurlar güçlü bilanço yapımız ile çalışanlarımız, hissedarlarımız ve iş ortaklarımızın sarsılmaz desteği. Kendilerine bu vesileyle en derin şükranlarımı sunuyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Devletin vergi gelirlerinde artış hedefleniyor
22 Ekim 2020 19:56		 Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
22 Ekim 2020 19:53
Evden çalışma e-imzaya talebi artırdı
22 Ekim 2020 11:15		 Piyasalar, Merkez Bankası faiz kararını bekliyor
22 Ekim 2020 09:10
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
22 Ekim 2020 08:51		 'Alakasız' stokçuya buğday, arpa resti!
22 Ekim 2020 08:06
Ekonomileri 20 sektör ayakta tutacak
22 Ekim 2020 07:30		 Hayvancılık yatırımına yüzde 100 destek
22 Ekim 2020 06:40
Ekonomilerin geleceğini 20 yeni pazar dönüştürecek
21 Ekim 2020 22:12		 Yerli oyuncakçılar Çin tekelini kırmaya çalışıyor
21 Ekim 2020 22:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - Grip aşısı kimlere yapılacak?19:59 - İlkokul öğrencisi matematik yarışmasında dünya birincisi oldu19:56 - Devletin vergi gelirlerinde artış hedefleniyor19:53 - Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı19:50 - Uluslararası öğrencilerin tercihi Türkiye oldu19:48 - İçinde zamanın durduğu mekan: Eşrefoğlu Camisi
19:44 - 'Sakin şehir' Şavşat sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi19:42 - Doğrulama verileri ülke sınırlarının dışına çıkarılamayacak19:38 - Öğretmenler öğrencileri için okulu atölyeye çevirdiler19:31 - Salgın hastanesinin hemşireleri var güçleriyle çalışıyor19:28 - Yolcuya cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı19:26 - 45 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
19:15 - TAV, 9 ayda 21 milyon yolcuya hizmet verdi19:12 - 'Batı dünyası Kovid-19'dan sonra iyice zor duruma girdi'19:03 - Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde18:58 - FETÖ askeri okuldaki her şeye kod uydurmuş18:57 - Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı
18:54 - Başsavcılıktan cezaevinde ölüm açıklaması: Asılı halde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Faiz kararı sonrası hareketlenen dolar 7,92 TL
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
Ateş Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zencefil 1
Levh-i Kalem 2
22.10.2020 istanbul'da eğitim uçağının düşmesi 1
kahverengi kokarca böceği 1
okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek 2
ertem şener'in oğlunu fransız lisesi'ne göndermesi 11
Charlson Risk Skoru 1
osman durmuş 1
cumhurbaşkanlığı araç filosuna 47 araç eklenmesi 1
Liyakat 1
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam