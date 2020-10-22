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Öğretmenler öğrencileri için okulu atölyeye çevirdiler

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu idareci ve öğretmenleri, atıl durumdaki eski sıraları tek kişilik sıralara dönüştürerek hem rengarenk sınıflar oluşturup hem de okulu salgın kurallarına uygun hale getirdiler.
 22 Ekim 2020 19:38
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Öğretmenler öğrencileri için okulu atölyeye çevirdiler

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu idareci ve öğretmenleri, atıl durumdaki eski sıraları tek kişilik sıralara dönüştürerek hem rengarenk sınıflar oluşturup hem de okulu salgın kurallarına uygun hale getirdiler.

Okul Müdürü Ayhan Dodur, okul öğretmenleri ile toplantı yaptı. 'Pandemi döneminde öğrencilere nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz' diye düşünen öğretmenler, kullanılmayan eski okul sıralarını tek kişilik sıralar haline getirmeye karar verdiler. Ülke ve okul ekonomisini de göz önünde bulunduran öğretmenler, eskiyen ve atıl durumda olan sıraları tek kişilik yapmak için kolları sıvadılar. Okulda 5 gün eğitim-öğretim verebilmek için seferber olan okulun idareci ve öğretmenleri, yaptıkları çalışmalarla marangozlara taş çıkarttılar. Öğrenciler için büyük bir fedakarlık göstererek usta birer marangoz gibi çalışıp kullanılmayan kırık dökük eski sıraları tek kişilik sıralar haline getiren eğitimciler, çeşitli renklere boyadılar. Öğretmenler okulun tatil olduğu günlerde ellerine aldıkları zımpara makinesi, demir kesme aleti, kaynak makinesi ve boya fırçalarıyla adeta birer usta gibi çalışarak öğrencilerin 5 gün okula devam edebilmeleri için büyük bir fedakarlık örneği sergilediler.

Okul Müdürü Ayhan Dodur, "Okulumuzda pandemi tedbirleri kapsamında öğrencilerimizi tek tek sıralara oturtabilmek amacıyla atık, kullanılmayan sıraları tek kişilik sıralara dönüştürdük. Böylelikle güvenlik tedbirlerini arttırmış bulunuyoruz. Normalde bizim bunları yapmamızdaki amacımız bütün öğrencilerimizi her gün eğitim-öğretim için okulumuza getirebilmek. Öğrencilerimizi tek tek oturtamadığımızda okulu 5 gün açmamız mümkün değil. Bu maksatla böyle bir proje düşündük. Kullanılmayan sıraları tek kişilik sıralar haline getirerek, öğrencilerimize 5 gün eğitim-öğretim yapma ortamı hazırladık. Bugün okul yoktu. İdareci ve öğretmen arkadaşlarım günlük yaşantılarından, özel hayatlarından ödün vererek geldiler, sabahın 07.30'undan beri burada çalışıyoruz. Hava şartları da çok soğuk. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimizin refahı için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Mesai arkadaşlarıma bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm fedakarlığımız çocuklarımız için"

Özveriyle çalışan öğretmenler ise, "Pandemiden dolayı öğrencilerimiz öğrenim kaybına uğradılar. Okulların açılmasıyla beraber 5 günlük eğitime geçmek maksadıyla tekli sıralar için bugün tatil de olsa okula geldik. Tüm fedakarlığımız çocuklarımız için. Zamanında kaybettiğimiz şeyleri şimdi değerlendireceğiz. Severek çalıştığımızda yorgunluğumuz kalmıyor. Öğrencilerimizin geleceğe daha umutla bakabilmesi, onların sınıflarına tam olarak girebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz çocuklar için buradayız" diyerek duygularını dile getirdiler.

Öğretmenlerin öğrencileri için yaptığı fedakarlık sonucunda rengarenk sınıflar ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı
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