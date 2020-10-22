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Devletin vergi gelirlerinde artış hedefleniyor

Devletin gelecek yıla ilişkin gelir hedefinde, 2020 gerçekleşme beklentilerine göre yüzde 13,2 artış öngörülürken, özel tüketim vergisinden yaklaşık 215 milyar lira, gelir vergisinden 200,6 milyar lira gelir bekleniyor.
 22 Ekim 2020 19:56
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Devletin vergi gelirlerinde artış hedefleniyor

AA muhabirinin, TBMM Başkanlığına sunulan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, 2021 yılı net bütçe gelir öngörüsü 1 trilyon 101,1 milyar lira olarak belirlendi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu'nda bu yıl merkezi yönetim bütçesinde 956 milyar 588 milyon lira olarak hedeflenen merkezi yönetim net bütçe gelirlerinin 973 milyar 129 milyon lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, gelecek yıl öngörülen 1 trilyon 101,1 milyar liranın bu yıl gerçekleşme beklentisine göre yüzde 13,2 artışa tekabül ettiği hesaplandı.

2020 yılında brüt vergi gelirleri tahsilatının 909 milyar 944 milyon 169 bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçmiş yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve 2021 yılına ilişkin beklentiler dikkate alındığında gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının, ret ve iadeler ile mahalli idare ve fon payları dahil 1 trilyon 58 milyar 733 milyon 147 bin lira olacağı tahmin edildi. Bu tutar 2020 yılıyla kıyaslandığında yüzde 16,4'lük artışa denk geliyor.

Söz konusu vergi gelirleri içinde önemli yer tutan ÖTV'den 2021 yılında ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil 214 milyar 973 milyon 618 bin lira gelir tahsil edileceği öngörüldü. ÖTV gelirlerinin 2022'de 235 milyar lira, 2023'te 256,7 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2021 beklentisi bu yılla kıyaslandığında yüzde 11,1'lik artış gösteriyor.

ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2021'de petrol ve doğal gaz ürünlerinden 76 milyar 545 milyon 533 bin lira, motorlu taşıtlardan 39 milyar 834 milyon 468 bin lira, alkollü içkilerden 17 milyar 976 milyon 876 bin lira, tütün mamullerinden 65 milyar 527 milyon 519 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 585 milyon 838 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 13 milyar 503 milyon 384 bin lira gelir hedefleniyor.

Kurumlar ve gelir vergisi tahsilat hedefi

Bu yıl gelir vergisi tahsilatının 167 milyar 356 milyon 225 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2021 yılında ret ve iadeler ile mahalli idare ve fon payları dahil 200 milyar 600 milyon 258 bin liraya ulaşması öngörüldü. Söz konusu tutar bu yılla kıyaslandığında yüzde 19,9'luk artışa denk geliyor. Gelir vergisinin 2022'de 224,4 milyar liraya, 2023'te de 245,4 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurumlar vergisinden gelecek yıl elde edilecek gelirin bu yıla göre yüzde 0,9 artışla 112 milyar 285 milyon 914 bin lirayı bulması bekleniyor.

Kurumlar vergisinden devletin 2022'de yaklaşık 128,3 milyar lira, 2023'te de 142,6 milyar lira gelir hedefi bulunuyor.

KDV gelir hedefi yüzde 13,7 arttı

Dahilde alınan KDV gelirinin de gelecek yıl ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil 190 milyar 599 milyon 323 bin lira olması öngörülüyor. Bu tutar da 2020 yılıyla kıyaslandığında yüzde 13,7'lik artışa tekabül ediyor. Söz konusu vergi tahsilatının 2022'de 219,1 milyar lira, 2023'de de 244,2 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl uluslararası ticaret ve muamelelerden 221,1 milyar lira, mülkiyet üzerinden alınan vergilerden de 20,2 milyar lira gelir hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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