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Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirelecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Koca Yusuf" adıyla bilinen, efsanevi Türk güreşçi Yusuf İsmail'in naaşının Portekiz'de olduğu iddiasına ilişkin bir komisyon kurulduğunu ve teyit edilmesi halinde, cenazesinin Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
 22 Ekim 2020 20:16
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Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirelecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Koca Yusuf" adıyla bilinen, efsanevi Türk güreşçi Yusuf İsmail'in naaşının Portekiz'de olduğu iddiasına ilişkin bir komisyon kurulduğunu ve teyit edilmesi halinde, cenazesinin Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Musa Aydın, Kırkpınar başpehlivanının cenazesinin Portekiz'in Azor Adaları'nda bir kilise bahçesinde olduğu iddiasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Koca Yusuf'un mezarının Azor Adaları'nda olduğu iddiasının gündeme gelmesi üzerine Aydın, "Hemen komisyon kurduk ve pazartesi günü toplantımızı yapacağız. Eğer yapacağımız araştırmalar neticesinde, gerçekten Koca Yusuf'un mezarı oradaysa, doğruysa cenazesini ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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