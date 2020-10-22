1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zabıta müdürünü yaralayan çift tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nu pazar yerinde, ekibiyle gerçekleştirdiği denetim sırasında yaralayan karı koca tutuklandı.
 22 Ekim 2020 20:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Aydın'ın Didim ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nu pazar yerinde, ekibiyle gerçekleştirdiği denetim sırasında yaralayan karı koca tutuklandı.

Hacıfettahoğlu'nu yaraladıktan sonra gözaltına alınan Bayram ve Kudret Tang çiftçinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve görevine döndüğü öğrenildi.

- Olay

Dün Hacıfettahoğlu, ekibiyle çarşamba pazarında denetime çıktığı sırada pazar yerinde seyyar satıcılık yaptığı belirtilen Tang çifti ile tartışmıştı. Sözlü başlayan tartışmanın sonunda bıçakla yaralanan Hacıfettahoğlu Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına, karı koca da polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yolcuya cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı
22 Ekim 2020 19:28		 YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse
22 Ekim 2020 08:29
15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
20 Ekim 2020 19:17		 Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
20 Ekim 2020 09:03
Adım adım takibi bu sözlerle savundu: Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm
19 Ekim 2020 13:48		 Başsavcılık, Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz etti
16 Ekim 2020 17:20
Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16 Ekim 2020 12:31		 Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
16 Ekim 2020 07:14
Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi
15 Ekim 2020 14:47		 Konya'daki belediye başkanı cinayeti davasında tahliye
15 Ekim 2020 10:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:36 - Vali Çelik: Kent genelinde vaka sayısında ciddi artış var21:34 - Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor?21:31 - Camiyi temizlerken bulunan not müezzini duygulandırdı21:28 - İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı21:22 - İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt21:13 - Yunanistan'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:09 - Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü21:06 - Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yere attı21:00 - FETÖ'den gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı20:51 - Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek20:49 - Bir öğrencide virüs çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı20:46 - Türkiye Varlık Fonu, Erdoğan başkanlığında toplandı
20:25 - Trafikte telefon tutkusu...3 ayda 75 bin sürücüye ceza20:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 1'i tuğgeneral, 6 asker tutuklandı20:19 - Zabıta müdürünü yaralayan çift tutuklandı20:16 - Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirelecek20:14 - Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
20:05 - Grip aşısı kimlere yapılacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Faiz kararı sonrası hareketlenen dolar 7,92 TL
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı
Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
murakabe kalemi 1
yaz dizileri 2
merve aslan 1
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 2
acı biber 2
masumlar apartmanı 2
Grip Aşısı için Oluşturulacak Algoritma 1
CEBEL-İ NUR 1
gaziantep 2
bahis bağımlılığı 2
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam