1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den gözaltına alınan 1'i tuğgeneral, 6 asker tutuklandı

 22 Ekim 2020 20:21
+Aa- Yazdır
FETÖ'den gözaltına alınan 1'i tuğgeneral, 6 asker tutuklandı

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında aktif görevdeki subayların da olduğu 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ihraç edilen tuğgeneral İ.T, ihraç kurmay albay M.T, aktif görev yapan binbaşı M.C.Y, aktif görev yapan yüzbaşı Ü.G ve E.D. ile ihraç yüzbaşı Y.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 8 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

16 Ekim'de, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin 15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyonla 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı
22 Ekim 2020 21:00		 FETÖ askeri okuldaki her şeye kod uydurmuş
22 Ekim 2020 18:58
Afyonkarahisar'da etkin pişmanlıktan yararlanan 5 FETÖ şüphelisi serbest
22 Ekim 2020 17:42		 HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
22 Ekim 2020 17:33
Adana'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
22 Ekim 2020 15:33		 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
22 Ekim 2020 15:07
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan iki terörist öldürüldü
22 Ekim 2020 13:51		 FETÖ sanığına İstinafın bozmasının ardından yeniden ceza
22 Ekim 2020 13:12
Hakan Şükür'ün babasının 15 yıla kadar hapsi istendi
22 Ekim 2020 11:55		 FETÖ'nün 'şok mangalı' işkenceci subaylarına yeni davalar yolda
22 Ekim 2020 11:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:36 - Vali Çelik: Kent genelinde vaka sayısında ciddi artış var21:34 - Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor?21:31 - Camiyi temizlerken bulunan not müezzini duygulandırdı21:28 - İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı21:22 - İmamoğlu'nun teklifine Cem Yılmaz'dan yanıt21:13 - Yunanistan'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:09 - Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü21:06 - Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yere attı21:00 - FETÖ'den gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı20:51 - Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek20:49 - Bir öğrencide virüs çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı20:46 - Türkiye Varlık Fonu, Erdoğan başkanlığında toplandı
20:25 - Trafikte telefon tutkusu...3 ayda 75 bin sürücüye ceza20:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 1'i tuğgeneral, 6 asker tutuklandı20:19 - Zabıta müdürünü yaralayan çift tutuklandı20:16 - Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirelecek20:14 - Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
20:05 - Grip aşısı kimlere yapılacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020 KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
2021'de, memurun fazla mesai ücretine yapılacak artış oranı belli oldu
Biri komiser 4 polis görevi kötüye kullanmadan tutuklandı
Adalet Bakanlığı, nafakanın 6 yıl ile kısıtlanmasını önerdi
Faiz kararı sonrası hareketlenen dolar 7,92 TL
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kaymakam, ismini yanlış söyleyen muhabire konuşmadı
Veriler açıklandı... Hasta sayısı bugün de 2 binin üstünde
2021 yılı Harcırah miktarlarındaki artış oranı belli oldu
ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
moral 2
fiskos etmek 2
kaleydeskop 1
Su savaşları 2
pazardan süt almak 1
22.10.2020 istanbul'da eğitim uçağının düşmesi 1
Eranın Ameno parçası 1
kah 1
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 4
kahverengi kokarca böceği 1
SON İLANLAR
İletişim Başkanlığı sözleşmeli 6 Mütercim-Tercüman alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak- Güncellendi
Zonguldak Karapınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam